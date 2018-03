Le migliori università italiane per 5 grandi aree di studio

Come funziona la classifica World University Rankings di QS

Per compilare la classifica, che vede molte delle Italiane in pista, QS ha preso in esame i corsi di laurea, i dottorati di ricerca, le varie specializzazioni post-lauream, la reputazione internazionale di atenei, ricercatori e docenti di 4.522 università sparse in 75 nazioni diverse. Vediamo quali sono, a questo punto, le università italiane tra le migliori al mondo per aree di appartenenza.



Ingegneria e Architettura

Con circa 40.000 studenti, il Politecnico di Milano è la più grande università italiana per l’Ingegneria, l’Architettura e il Design industriale. Tra le prime venti in classifica per “Ingegneria meccanica”, l’Ateneo arriva nono in “Architettura e ingegneria civile”, quinto in “Design”. Degno di nota anche il 17esimo posto in classifica per “Ingegneria e Tecnologia”. “Ingegneria Elettronica” e “Informatica” ottengono rispettivamente il 35esimo e il 44esimo posto in classifica. Un ottimo ateneo, dunque, che prepara gli studenti ad accogliere le sfide del futuro e l’innovazione tecnologica e che vanta anche un ottimo dato sull’occupazione dei laureati.



Economia e Management

Top ten mondiale per la Bocconi in “Business e management” (decimo posto). Nota da sempre per aver mantenuto alto lo scettro del liberalismo e del pluralismo sociale ed economico, l’ateneo milanese guadagna l’11esimo posto per “Scienze sociali e management”. Si conferma 16esima in “Economia e econometria” e 20esima in “Contabilità e finanza”. Posizioni e credibilità raggiunte, soprattutto, in virtù del suo saper fare ricerca in modo internazionale, coinvolgendo le istituzioni, il mondo degli affari e dell’economia.



Medicina e Psicologia

Prima in Italia per “Medicina” è la Statale di Milano. E, in competizione con le restanti Università al mondo, ottiene il 79esimo posto in classifica. Sempre in ambito mondiale l’Università Statale si posiziona bene anche in “Farmacologia” (46esima) e “Veterinaria” (49esima). Nella classifica mondiale, l’Università di Padova (51esima) e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (50esima) se la giocano insieme in ambito “Psicologia” con lo stacco di un solo gradino.



Scienze dell'Antichità

L’Università Sapienza di Roma batte di gran lunga - conquistando il primo posto - Cambridge (seconda) Oxford (terza) e Harvard (quinta) in “Scienze dell’Antichità”. Entra tra le prime dieci al mondo per “Archeologia” (nono posto). Inoltre, si piazza tra le prime cinquanta al mondo anche per “Scienze Archivistiche e Librarie” (33esima), “Fisica e Astronomia” (39esima) e “Scienze Naturali” (50esima).



Media e Comunicazione

In ambito “Arti dello Spettacolo” le nostre gareggiano bene - nella classifica mondiale - con l’Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna (59esima) e l’Università Sapienza di Roma (75esima). Per “Media e Comunicazione”, sempre gli stessi atenei guadagnano rispettivamente la seconda e terza posizione tra le italiane. Primo posto per l’Università Statale di Milano e quarto per la Cattolica.