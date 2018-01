La nuova challenge tra studenti? Testate sulla lavagna

Una nuova challenge ha fatto breccia tra gli studenti. Un gioco molto pericoloso, in realtà. Così come segnala Il Mattino di Padova, è gara tra i ragazzi delle scuole del capoluogo veneto. Vinche chi dà la craniata più forte all'armadietto o alla lavagna. Tutto vero, purtroppo. Nessuna finzione. Diversi video, infatti, sono stati pubblicati sulla pagina Instagram "Padova_Schools" - una sorta di network degli istituti della città - ma poi cancellati dopo poco tempo. A essere presa di mira dalla testa degli alunni non è solo la lavagna ma, ad esempio, anche la macchinetta per le merendine. Ovviamente con un rischio altissimo di farsi male. A riportare la notizia il sito Skuola.net.