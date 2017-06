Invalsi 2017, tra social e ironia: uno studente su tre ammette di aver copiato

Prove Invalsi: stavolta è stato il turno dei ragazzi di terza media. E come da tradizione, i quesiti che sono comparsi nel test di oggi hanno scatenato il popolo della Rete, consegnando alla storia personaggi come Edoardo alle prese con il detersivo RAIN. Come potranno, poi, scordarsi i ragazzi che hanno sostenuto l’esame dell’acqua "dura" dell’acquario, di Luca con i suoi dubbi amletici per cambiare banco di scuola, della bambina che non voleva andare a scuola da sola, di Francesco il minatore e della sua pausa pranzo, del triangolo nascosto nel quadro di Van Gogh, delle viti, dei bulloni e del significato di "Te Deum".