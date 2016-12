Ecco gli startupper di domani: le dieci idee più belle

16:43 - Lo University Tour Startupper si diventa di Skuola.net in collaborazione con Ford è partito il 29 settembre dal Politecnico di Torino. Qui resterà fino al primo di ottobre, per poi ripartire verso gli altri atenei in programma: prossima tappa Milano dal 6 al 10 ottobre. E poi ancora Padova, Roma, Bari. Il Tour è un’ avventura alla ricerca di giovani imprenditori italiani e creativi del futuro, da portare alla ribalta e supportare con i mezzi più svariati: dal lavoro editoriale della pagina di Skuola.net “Startupper si diventa”, ai social network, alla realizzazione di immagini e video. Chi è già passato a conoscere il team del Tour davanti l’università torinese, avrà poi già lasciato la firma sull' #AccademiKA: una Nuova Ka, bianca come il foglio di un diario, sui quali scrivere sogni, progetti, aspirazioni. Ecco una raccolta delle 10 frasi più belle già raccolte fino ad oggi, da poter rivedere anche sul modellino 3D della macchina, presto online sul sito prendilatuastrada.it.

1) IL SOGNO DELL'ESTERO - Le Hawaii, probabilmente, volevano essere un simpatico scherzo. Ma quanti studenti italiani, ad oggi, hanno nel cassetto proprio il sogno di lasciare l'Italia e volare verso lidi stranieri, magari un po' esotici? Quella che manca, probabilmente, è la fiducia. Ma Skuola.net, insieme a Ford, è in viaggio attraverso le università italiane proprio per riaccendere le vostre speranze. Come? Raccontando, ad ogni tappa, la storia di una StartUp italiana, nata nei corridoi universitari dalle menti di giovani studenti, proprio come voi.

2) INGEGNERIA... AEROSPAZIALE? - La Luna potrebbe essere solo il primo passo! In fin dei conti la prima tappa dello University Tour Startupper si diventa è partita proprio dal Politecnico di Torino, la tana di tutti gli ingegneri di domani. Che sognano in grande, a quanto pare. E fanno bene.

3) MAI ABBANDONARE LE PASSIONI - Ingegneria, certo, ma non solo. I ragazzi che ieri sono venuti a trovarci sanno che per essere felici è importante, anche, non abbandonare le proprie passioni. Come la fotografia, ad esempio.

4) PROGETTISTI DI DOMANI - E quale miglior obiettivo, se non quello di diventare i progettisti Ford di domani? In fin dei conti, state studiando per questo. Ecco, allora, il progetto più ambito di chi ha già avuto modo di raccontarsi sulla piccola di casa Ford: realizzare la prossima versione della Ka.

5) LE IDEE CHIARE - Non solo viaggi sulla luna o macchine nuove, comunque, tra le vostre aspirazioni. Magistrati, architetti, fotografi, astronauti: la fantasia, l'impegno e la determinazione non mancano.

6) UN PO' D'IRONIA - E che dire, invece, di Michele. La sua frase, sullo specchietto dell' #AccademiKA, è ironica, ma pungente. "Abbandonare gli studi", dice. Per paura, forse, di non riuscire a realizzare i propri sogni? Il consiglio di Skuola.net e dello University Tour è di non arrendersi mai.

7) SPERANZE A BREVE TERMINE - Certo, per realizzarsi nel mondo del lavoro, è necessario affrontare la vita passo dopo passo. Quindi certo, spazio ai sogni di radiosi futuri, ma anche, come ci ricorda questo studente, un occhio ben attento ai progetti a breve termine. Come quello di passare l'esame di analisi, per dire.

8) UN'ATTIVITA' REDDITIZIA - E se gli studi all'università non dovessero poi portare a niente? Nessun problema. Loro hanno già deciso come arrangiarsi.

9) GREEN ECONOMY - "Troverò un lavoro..." e già qui ci sembra che le idee siano ben chiare. "... e ci andrò in bici". Uno smacco alla Ka, senza dubbio, ma uno sguardo all'ambiente e ad un futuro più pulito e a misura d'uomo.

10) LA BASE C'E' - Nella vita potrete fare tutto quello che desiderate, se partite da una buona idea di base. Tipo quella di questa studentessa che, a quanto pare, un obiettivo ce l'ha ben chiaro e imprescindibile. "Voglio diventare ricchissima": perché no?