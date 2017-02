Cuneo, studente startupper inventa l'app per lo snack a ricreazione

Come funziona

Alla base di FoodBay c’è un meccanismo molto semplice: prima si sceglie la propria scuola e poi il panino o lo snack desiderati. L’importante, è rispettare l’orario di prenotazione che va dalle 7 alle 9.30, in modo che la persona addetta alla consegna abbia il tempo per preparare tutto il necessario prima dell’inizio dell’intervallo. Al momento l’app è in funzione solo su dispositivi Android, essendo basata su un linguaggio di programmazione Java, ma presto potrebbe arrivare anche su dispositivi iOS.



Come è nata l’idea

"Ero stanco di dover fare tutti i giorni le corse per prendermi un panino - dice lo studente intervistato da La Repubblica. - A scuola ho fatto corsi di Java, il linguaggio di programmazione su cui è basato Android. Mi sono messo a studiare come funzionava questo sistema operativo e ho scritto il codice in tre settimane". La promessa è quella di portare l’app anche su dispositivi Apple: "Molti nel mio liceo hanno l'iPhone e sto cercando di sviluppare una versione dell'app anche per loro". Il software può essere usato in qualsiasi scuola, a patto che il fornitore aderisca alla piattaforma.