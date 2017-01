Bari, truffa a Medicina: studentessa verbalizza esami mai sostenuti

Caso isolato o sistema ben rodato?



Secondo i giudici sarebbero tre gli esami sotto la lente d’ingrandimento. Ancora da capire, invece, perché il dipendente abbia aggiunto gli esami al curriculum della ragazza, studentessa della facoltà di Medicina. Bisognerà verificare se i due si conoscevano (difficile pensare il contrario) e se l’operazione sia avvenuta dietro pagamento, come specifica l’edizione locale de LaRepubblica.it. Potrebbe essere un’iniziativa isolata ma potrebbe anche essere la punta dell’iceberg di un sistema organizzato. Informazioni che in Procura sperano di ricavare dall’analisi dei cellulari dei due indagati.



Studentessa sospesa per un anno



Nel frattempo, però, anche l’Università barese si è mossa avviando un’inchiesta interna. Indagine che ha portato il Senato accademico a sospendere in via precauzionale per un anno la studentessa; per i prossimi 12 mesi, dunque, non potrà sostenere esami. Lei nega di aver avuto mai rapporti con il dipendente e afferma di aver sostenuto tutti gli esami che risultano dal suo libretto universitario. Peccato che, per tre di loro, i conti non tornino.