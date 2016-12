Professori: la notte si trasformano negli incubi degli studenti

- Sognare gli insegnanti anche di notte, siano questi un bel sogno o il più terribile degli incubi, è possibile. Lo sanno bene gli utenti di Skuola.net che, nel forum del sito, hanno aperto una lunga discussione dove le testimonianze certe di inquietanti manifestazioni oniriche hanno dato vita ad un dibattito molto acceso in cui, per lo più, hanno cercato consigli per scongiurare l’incubo dei professori dai loro sonni tranquilli.

Sognarseli anche la notte Almeno una volta nella vita, un ragazzo si è trovato il proprio professore tra i protagonisti dei suoi sogni. È quanto è emerso da un sondaggio che gli studenti hanno annesso alla discussione e che permette di rendersi conto della portata del fenomeno. Il 46% degli studenti ha ammesso di avere spesso apparizioni dei professori in sogno, un buon 41% sogna i propri insegnanti abbastanza di rado, mentre solo il 13% è libero da questa tipologia di fenomeno e il loro sonno è sempre tranquillo.

Niente sogni, solo terribili incubi Sia che il professore abbia il ruolo di protagonista in una vicenda onirica tormentata, sia che si debba accontentare di fare una semplice comparsa in un delirante e contorto sogno, il risveglio lascia sempre un po’ disorientati e turbati da quanto accaduto e ci si chiede frastornati che senso abbia tutto questo. Tra i sogni più assurdi postati sul Forum c’è quello di Mitraglietta, un utente di Skuola.net che racconta: “La mia prof di italiano stava facendo il campionato di rally, io ero il suo co-pilota e ci siamo capottati con l'auto perché ha mancato la curva”.

Incubi ricorrenti: lavagne di compiti ed interrogazioni a sorpresa Per molti sognare un professore equivale automaticamente a fare un terribile incubo, come conferma Mirma02, un’altra utente di Skuola.ne che ha confessato: “Io invece mi sogno la prof di francese che mi perseguita con 10 lavagne di compiti” . Anche Celo8 si è confidata con gli altri ragazzi del sito: “Io ho passato tutto l'ultimo mese di scuola a sognarmi quella di latino e greco che estraeva il bigliettino, con lentezza esasperante lo apriva e mi chiamava”.

Quando la realtà perseguita anche nel sonno

Spesso i sonni agitati sono dovuti a una cena un po’ troppo pesante, altre volte allo stress da studio e così succede a molti quello che spiega Rosy72427: “A me è capitato di sognare un prof, ma solo in situazioni drammatiche, per esempio prima di un compito in classe… mamma mia che fifa i giorni prima dei compiti in classe!”. Insomma, sembrerebbe proprio che quando un professore compaia nei sogni di un suo alunno, per quest’ultimo non sia mai un piacere. Rimane solo da chiedersi cosa avrebbe dedotto Freud da tutti questi incubi ricorrenti di studenti che permettono ai loro insegnanti di fare capolino nei loro sogni.

Anche a te capita di sognare i professori? Raccontaci i tuoi "incubi"