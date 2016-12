Laurearsi facendo sport

foto Dal Web 12:03 - Ormai lo sport e il fitness stanno diventando aree in cui la professionalità viene sempre più richiesta e anche ben retribuita. In una società sempre più sedentaria, fare sport diventa sempre meno un fatto di vanità e maggiormente un’esigenza per il benessere. Così cresce l’offerta di posti di lavori nel settore e la richiesta di personale specificamente preparato. - Ormai lo sport e il fitness stanno diventando aree in cui la professionalità viene sempre più richiesta e anche ben retribuita. In una società sempre più sedentaria, fare sport diventa sempre meno un fatto di vanità e maggiormente un’esigenza per il benessere. Così cresce l’offerta di posti di lavori nel settore e la richiesta di personale specificamente preparato.

OGGI HO LEZIONE DI CALCIO Conoscere in maniera approfondita il movimento, sapere come ogni singola parte del nostro corpo è in grado di rispondere agli stimoli dell’esercizio fisico e migliorare le proprie prestazioni. Queste sono solo alcune delle competenze che un laureato in Scienze Motorie acquisisce durante il suo percorso di studi. Inoltre sviluppa una padronanza completa dei regolamenti e delle dinamiche che sono dietro la maggior parte dei giochi, mettendosi alla prova praticamente in ogni disciplina dichiarata sport olimpico. Senza contare che le attività di tirocinio classiche sono sostituite da sessioni di attività fisica in cui si praticano gli sport più disparati: dall’atletica al calcio passando per la ginnastica ritmica.

UN PERCORSO INTERDISCIPLINARE Il progresso scientifico ha portato una forte evoluzione nel mondo dello sport e del movimento in generale. Ad oggi si conosce in maniera approfondita gran parte della biomeccanica e della biochimica che c’è dietro ogni singolo movimento, per cui si ha piena coscienza di come il nostro corpo reagisce alle sollecitazioni. Di conseguenza questo ha permesso di approntare delle tecniche efficaci e di separarle da quelle scorrette e dannose. Tutto questo implica delle buone conoscenze scientifiche di base, nozioni di biologia, fisiologia e anatomia. Inoltre oggi è sempre più importante conoscere la chimica, vista la notevole evoluzione del settore degli integratori e la ricorrente piaga del doping.