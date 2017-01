Arriva Monkey, il social delle videochat per teenager

Puntano a farla diventare l’applicazione numero 1 al mondo. Questo l’obiettivo di Ben Pasternak e Isaiah Turner, giovani di 17 e 18 anni, fondatori di Monkey, la video-chat che mette in contatto in modo casuale e per pochi secondi gli amici di internet. Per il momento Ben e Isaiah sono a buon punto, la loro app ha infatti raccolto più di 200mila utenti. Lo scrive Skuola.net .

Come funziona



Monkey è integrata in Snapchat e ha lo scopo di mettere in contatto due sconosciuti, ognuno dei quali ha la possibilità di vedere solo poche informazioni dell’altro. Proprio in base a queste, decideranno se continuare o meno la conversazione; per farlo dovranno però diventare amici. In caso contrario, passeranno ad un altro contatto. Il meccanismo, quindi, è molto veloce tanto da spingere i più critici a paragonare Monkey all’app Chatroulette, conosciuta perché propone contenuti decisamente spinti. I due fondatori però assicurano che la loro app offrirà contenuti più ‘puliti’.