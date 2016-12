Esami di maturità 2014, ecco l'in bocca al lupo dei VIP

11:05 - "Catapultatevi verso la promozione", è questo l'in bocca al lupo del simpaticissimo Luigi Luciano in arte Herbert Ballerina, sul grande schermo con Checco Zalone in Che bella giornata e in radio con lo Zoo di 105. Mentre la bellissima e simpaticissima campionessa di pallavolo Rachele Sangiuliano assicura che “andrà tutto bene”. Questi sono solo alcuni degli auguri d'eccezione che gli studenti hanno raccolto per la Maturità 2014 grazie al portale Skuola.net.

"Promossi verso il futuro" è invece l’auspicio di Flavio Insinna che augura a tutti gli studenti di andare incontro ad un avvenire ricco di gioia. E mentre Paola Cortellesi, con la sua inconfondibile simpatia, assicura che l'esame tutto sommato passa, mentre Rocco Papaleo confessa che il giorno più bello della sua vita è stato quando ha terminato gli esami. Invece Luca Argentero consiglia il suo personalissimo rito scaramantico, di certo diffuso tra tantissimi studenti. Ascoltare per credere. La sorridentissima Daniela Morozzi, invece, vorrebbe raggiungere personalmente con il proprio augurio i maturandi uno per uno, e consiglia “se avete bisogno, scrivete a Skuola.net”. La bellissima voce di Noemi invita prendere l'esame con calma e fare "una bella tesina" mentre Emanuele Propizio, liceale nella vita e per professione, in barba ai consigli dei prof degli appelli alla calma, suggerisce di fare qualcosa di folle per la Notte Prima degli Esami. Non manca l’ironia ai Nirkiop che suggeriscono addirittura di ”scappare, tanto l'esame non serve a nulla”. Consigli tutti da ridere quelli di altri Youtubers come Luca Accattino, Michael Righini, Daniele Doesn't Matter, Gugliemo Scilla. Quest'ultimo ha un fratello impegnato con la Maturità quest'anno e chiede proprio a Skuola.net il miracolo di riuscirlo a farlo studiare.

Ma non mancano le soprese, come quella di Giuseppe Battiston che tanto per sdrammatizzare assicura di essere un esperto di maturità visto che l’ha già fatta due volte di fronte ad un incredulo Valerio Mastandrea per il quale sarebbe bello poter rifare l’esame altre 30 volte. Ebbene sì, c’è anche chi la pensa così. Maurizio Battista, che l'esame non l'ha mai fatto, invoca condizionali e congiuntivi mai studiati. E poi c’è lei, Aurora Ruffino, nota al grande pubblico per ave partecipato alla fiction Braccialetti rossi: “preparatevi, andrà benissimo”. E per concludere Roberto Ciufoli, che ci racconta la sua maturità al fianco dell’amico di sempre, Pino Insegno. Come combattevano l’ansia? Come tanti di voi, ci scommettiamo: sfogandosi con il pallone, in partite avvelenate tutta la notte sotto casa. E allora non ci resta che unirci a tutti loro e augurare a tutti gli studenti "In bocca al lupo per il vostro esame di Maturità 2014".