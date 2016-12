Campanella al via, pronti i calendari tra festività e ponti

14:22 - Quando inizia la scuola? In molti, in questi giorni, si pongono questa fatidica domanda. La risposta è diversa da regione a regione, ma ci sono dei punti saldi già stabiliti dal Miur relativi, ad esempio, alla data dell’esame di maturità 2015 e al test invalsi per la terza media 2015. Nella maggior parte delle regioni, come scriviamo su Skuola.net, la prima campanella suonerà il 15 di questo mese, mentre i primi a tornare a scuola saranno gli studenti del Trentino Alto Adige, l’8 settembre. I più fortunati? Siciliani e pugliesi, che varcheranno la soglia della propria classe solo il 17.



CALENDARIO SCOLASTICO 2014 2015 – Vediamo, allora, regione per regione, quando si tornerà tra i banchi di scuola.

CALENDARIO SCOLASTICO VALLE D'AOSTA

Ritorno a scuola: 11 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO LIGURIA

Ritorno a scuola: 15 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO PIEMONTE

Ritorno a scuola: 15 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO TRENTINO

Ritorno a scuola: 10 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO ALTO ADIGE

Ritorno a scuola: 8 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO LOMBARDIA

Ritorno a scuola: 15 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO EMILIA ROMAGNA

Ritorno a scuola: 15 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO TOSCANA

Ritorno a scuola: 15 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO UMBRIA

Ritorno a scuola: 15 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO LAZIO

Ritorno a scuola: 15 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO ABRUZZO

Ritorno a scuola: 11 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO VENETO

Ritorno a scuola: 15 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Ritorno a scuola: 15 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO MARCHE

Ritorno a scuola: 15 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO CAMPANIA

Ritorno a scuola: 15 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO MOLISE

Ritorno a scuola: 10 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO BASILICATA

Ritorno a scuola: 15 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO CALABRIA

Ritorno a scuola: 15 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO PUGLIA

Ritorno a scuola: 17 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO SICILIA

Ritorno a scuola: 17 settembre 2014

CALENDARIO SCOLASTICO SARDEGNA

Ritorno a scuola: 15 settembre 2014





MATURITA’ E TEST INVALSI – Gli studenti che alla fine di quest’anno scolastico sono chiamati a sostenere l’esame di maturità 2015 hanno già iniziato a spuntare i giorni sul calendario. Con la normativa del 6 agosto 2014, infatti, il Miur ha già messo le carte in tavola: la maturità inizierà il 17 giugno. Per quanto riguarda, invece, gli studenti di terza media, per il test invalsi bisognerà aspettare il 19 giugno 2015.



PONTI E FESTIVITA’ – Dopo le cattive notizie arrivano, per gli studenti, anche delle piccole sorprese positive. Skuola.net ha stilato infatti anche il calendario delle festività: quelle nelle quali le scuole resteranno obbligatoriamente chiuse, sono le seguenti:

- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

- l’8 dicembre, Immacolata Concezione;

- il 25 dicembre, Natale;

- il 26 dicembre; Santo Stefano;

- il 1° gennaio, Capodanno;

- il 6 gennaio, Epifania (o Befana che dir si voglia);

- il 5 Aprile 2015 - Pasqua;

- il 6 Aprile 2015 - Pasquetta;

- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;

- il 1° maggio, festa del Lavoro;

- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

- la festa del Santo Patrono.

Ci saranno, in questo anno scolastico, possibili ponti? Probabilmente sì. Il 1 maggio, infatti, quest’anno cade di venerdì e molte scuole sceglieranno sicuramente di chiudere i battenti per tutto il weekend.