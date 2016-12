Usa, giovane vive per 555 giorni senza cuore

In attesa di un trapianto che tardava ad arrivare, un 25enne del Michigan, Stan Larkin, ha vissuto per 555 giorni senza un cuore. A pompare sangue nel suo organismo era un organo artificiale, alimentato da uno zainetto che il giovane ha dovuto portare con sé giorno e notte. Il cuore del 25enne era stato rimosso nel novembre 2014, e per non far vivere il giovane in ospedale attaccato a una macchina i medici hanno gli hanno impiantato l'organo artificiale.