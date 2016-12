Un micio al giorno toglie il medico di torno: guardare video di gatti fa bene alla salute

Terapia low cost - Dallo studio, spiegano i ricercatori, è emerso che i 7mila utenti presi in esame si sentivano più "positivi" ed "energici" dopo aver guardato video di gatti. Provavano meno emozioni negative come ansia e tristezza e il piacere derivante dalla visione era superiore a qualsiasi senso di colpa relativo alla "perdita di tempo" procurata. Evidenze importanti, sottolineano gli studiosi, che spingono ad approfondire l'impiego di video di gatti online come forma a basso costo di pet therapy. Si tratta di un rimedio in grado di contrastare disturbi anche gravi come la depressione o forme dissociative o di disaffezione.



Gatti alla conquista del Web - Da Grumpy Cat, il micio con il broncio a Lil Bub, la gattina che "presenta" uno show, passando per migliaia di compilation e scenette che hanno incoronato i gatti come star incontrastate della Rete. Dalla ricerca americana emerge che solo lo scorso anno su YouTube sono stati pubblicati oltre 2 milioni di video a tema, con un numero di visualizzazioni che ha sfiorato i 26 miliardi. I filmati "felini" hanno una media di visualizzazioni per video che supera quella di ogni altra categoria di contenuti.