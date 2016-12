Trapianti, al Policlinico di Milano "ringiovanito" un rene donato da un paziente 83enne

Un rene proveniente da un donatore di 83 anni, che di norma sarebbe stato trapiantato con molte difficoltà, è stato "ringiovanito" dagli esperti del Policlinico di Milano con strumenti innovativi per renderlo impiantabile in un paziente di 53 anni. L'intervento, perfettamente riuscito, è avvenuto a luglio ma è stato annunciato solo ora. Con questa tecnica, sottolineano gli esperti, è possibile "recuperare organi che altrimenti non potevano essere trapiantati, e quindi se ne aumenta la disponibilità per tutti quei pazienti in lista d'attesa per un rene nuovo".