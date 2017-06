Torino, ricostruito un pene con una parte di avambraccio

E' possibile ricostruire il pene utilizzando una parte dell'avambraccio: giovedì 8 e venerdì 9 giugno, presso le Molinette di Torino, verrà presentato l'innovativo intervento realizzato dall'equipe del reparto di urologia dell'ospedale piemontese in collaborazione con l'Institute of Urology di Londra. L'operazione si terrà in diretta nell'Aula Magna A.M. Digliotti nel corso del Congresso "Innovazioni in chirurgia ricostruttiva e robotica in urologia".