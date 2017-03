Torino, appendice al posto dell'uretere: bimba torna fare pipì

Per la prima volta al mondo è stato sostituito l'uretere con l'appendice a una bimba di due anni e mezzo nata con un rene solo, per di più affetta da una rara anomalia congenita. Ora l'urina passa regolarmente dal rene alla vescica attraverso l'appendice. Il rivoluzionario intervento è stato effettuato presso l'Urologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino.

La bimba è nata con un solo rene, il sinistro, che presentava però un'anomalia congenita all'uretere, il condotto che unisce e trasporta l'urina dal rete alla vescica. I numerosi interventi a cui era stata sottoposta in un altro ospedale italiano per correggere questa anomalia non avevano avuto esito. L'uretere della bimba andava incontro a un processo di atresia completa, cioè si è ridotto a un sottile cordone fibroso.



I precedenti tentativi di sostituzione dell'eretere con l'appendice - non più di due o tre al mondo - erano stati casi di sostituzione parziale. Per la prima volta, i medici del Regina Margherita di Torino hanno isolato l'intera appendice e un piccolo tratto di parete dell'intestino cieco e l'hanno collegata al bacinetto del rene e alla vescica.



La bimba, informa l'ospedale, è già tornata a casa e si sta riabituando a una vita normale, senza l'incubo di essere collegata al tubo esterno che ne garantiva la sopravvivenza.