Tiroide, al via il piano di prevenzione tra gli studenti

Approvato per il triennio 2016-2019 il progetto "Iodoprofilassi nelle scuole" , promosso dall’Istituto Superiore Sanità, società endocrinologiche e pazienti, per prevenire e curare le malattie della tiroide. Numerose le attività di formazione che coinvolgeranno gli studenti delle primarie e secondarie di primo grado, perché le principali informazioni sulla salute di questo importante organo arrivino anche alle loro famiglie. Accordo istituzionale raggiunto all'interno delle iniziative in calendario nella Settimana della Tiroide , in corso fino al 29 maggio.

In Italia sono più di 6 milioni le persone affette da problemi alla tiroide, di cui oltre il 15% è rappresentato da anziani. Ma è fin da piccoli che, secondo gli esperti, bisogna prendersi cura di questo organo. "In tutte le fasi della vita la causa più frequente di patologia tiroidea è la carenza nutrizionale di iodio", sottolinea Antonella Olivieri, responsabile scientifico dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (Osnami), dell'Istituto Superiore di Sanità.



"Per incrementare l’informazione su questo importante tema di salute pubblica - spiega - è in corso di formalizzazione un Protocollo di Intesa, tra il ministero dell’Istruzione e l'Istituto Superiore di Sanità, Associazione Medici Endocrinologi, Società Italiana di Endocrinologia, Associazione Italiana della Tiroide, Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini, che prevede un piano formativo dal nome Progetto iodoprofilassi per le scuole, rivolto a primarie e secondarie di primo grado".