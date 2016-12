Svelati i segreti dell'orologio biologicoSapremo quand'è meglio assumere farmaci

Sarà possibile capire i meccanismi di sonno e fame ma anche l'orario migliore per assumere un farmaco grazie al primo atlante dell'orologio biologico. A mappare interamente il meccanismo che scandisce i ritmi della vita è stata la ricerca coordinata dalla University of Pennsylvania , i cui risultati sono stati pubblicati su Pnas .

Studio su topi - Ogni cellula è una complessa macchina perennemente attiva e composta da una grande varietà di molecole il cui lavoro può essere immaginato come una intricata catena di produzione, in cui a seconda dell'orario si svolgono attività diverse.



Analizzando nei topi l'attività di migliaia di geni presenti in una decina di tessuti diversi, i ricercatori sono ora riusciti a realizzare una descrizione completa degli orari di massima attività di ogni tipo di cellula, determinando le funzioni svolte.



Utile per la somministrazione dei medicinali - Una delle prime applicazioni di questo atlante potrebbe rivelarsi fondamentale per il miglioramento dei farmaci. La ricerca ha infatti evidenziato che molti farmaci si inseriscono nei processi cellulari che variano nel corso della giornata e che quindi una somministrazione fatta negli orari giusti possa potenziarne l'effetto.