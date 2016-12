Sempre più giovani le vittime di infarto: l'età media scende a 60 anni

La prevalenza dell'obesità tra i fattori di rischio è aumentata dal 31% al 40%. Anche il tasso di diabete è risultato più alto, dal 24 al 31%, mentre l'ipertensione è passata dal 55% al 77%.



L'importanza della prevenzione - In generale, notano gli autori, la proporzione di chi ha più di tre fattori di rischio per l'infarto è passata, nel periodo considerato, dal 65% all'85%: "Se sul fronte delle terapie abbiamo fatto grandi passi avanti in 20 anni - sottolinea Samir Kapadia, uno dei ricercatori -, molto c'è da fare sotto l'aspetto prevenzione. Durante le visite di controllo bisogna insistere di più con i pazienti per un corretto stile di vita".