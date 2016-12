Quando il cuore fa sentire la sua voce, il primo battito avviene a soli 16 giorni dal concepimento

Lo studio - Il team di ricercatori ha scoperto che il muscolo cardiaco del roditore ha iniziato a contrarsi in una fase iniziale di sviluppo, 7 giorni e mezzo dopo il concepimento (equivalenti a 16 giorni nell'embrione umano). Prima invece si credeva che il cuore iniziasse a battere quando il muscolo appariva come un tubo lineare, a otto giorni dal concepimento nei topolini (equivalenti a 21 giorni nell'uomo). Durante i test, gli scienziati sono stati in grado di osservare il momento esatto in cui il calcio dà l'impulso alle cellule del cuore per contrarsi e quindi diventare abbastanza coordinate per produrre un battito cardiaco.



In fondo al cuore - Gli studiosi hanno anche scoperto che l'incipit del battito cardiaco è essenziale perché il cuore si sviluppi correttamente e che una proteina chiamata NCX1 svolge un ruolo chiave nella generazione dei "segnali" di calcio necessari per produrre il battito cardiaco. Secondo gli esperti, comprendere sempre meglio i meccanismi alla base della formazione del cuore potrebbe aiutare a prevenire condizioni che si presentano quando il feto si sviluppa, come le malattie congenite.