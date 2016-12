4 novembre 2014 Presto basterà un semplice esame del sangue per scovare i tumori infantili Identificate le tracce biologiche distintive di undici tipi di cancro Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:36 - Sono state identificate nel sangue le "impronte digitali" di undici tumori che colpiscono il bambino. L'individuazione delle tracce biologiche potrà consentire in futuro di riconoscere il cancro tramite un esame del sangue. La promessa arriva da uno studio di un team della University of Cambridge e dell'ospedale Addenbrooke di Cambridge. Lo studio sarà presentato alla conferenza del National Cancer Research Institute di Liverpool.

L'identikit del tumore nel sangue - L'équipe di ricerca ha analizzato il sangue di piccoli pazienti oncologici e rinvenuto la presenza di molecole (microRna) caratteristiche e distintive di ciascun tumore, ricostruendo, in sostanza, l'impronta digitale del cancro impressa nel sangue del paziente. In altri termini, per ciascun tumore si trova nel sangue un set diverso e distinto di microRna.



I tipi di cancro studiati sono diversi tipi di neuroblastoma (ciascuno con la sua impronta digitale, cosa che potrebbe consentire terapie personalizzate con un semplice prelievo), i tumori di Wilms, l'epatoblastoma, vari linfomi, il rabdomiosarcoma, l'osteosarcoma, il glioma, il sarcoma di Ewings e altri.



Diagnosi più rapida e meno invasiva - Matthew Murray, tra gli autori dello studio, spiega: "Usare un prelievo di sangue invece che tecniche chirurgiche invasive, oggi adottate per isolare campioni di tessuto malato da analizzare, potrebbe migliorare la diagnosi. Per di più l'analisi di un prelievo richiede poche ore contro i giorni o le settimane richieste per analisi diagnostiche tradizionali".



Serviranno ora altri e più ampi lavori indipendenti per confermare questi risultati e avviare l'inizio di una nuova era nella diagnostica in oncologia pediatrica.