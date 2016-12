Partorire con l'ipnosi e... lo smartphone: una app aiuta le mamme durante il travaglio

Per molte donne incinte l'idea di dover affrontare il parto può trasformarsi in un incubo, con preoccupazioni che vanno dal dolore alle possibili complicanze. Ecco perché da qualche anno in Europa e Usa si sta facendo largo l' hypnobirthing , una pratica che aiuta le future mamme nel momento del travaglio attraverso l'ipnosi. Una ricerca britannica ha sviluppato una app per smartphone che comunica alle partorienti le tecniche di rilassamento "giuste" per affrontare al meglio la situazione.

Secondo gli esperti la paura e la tensione sono responsabili del 95% del dolore provato durante il travaglio, che però potrebbe essere del tutto eliminato mediante l'ipnosi. La dottoressa Paola Bagnall, ipnoterapeuta e ideatrice della Birth Made Easy App, ha rivelato che "quando una donna è calma e rilassata, i suoi muscoli e la sua pelle si allungano in modo naturale e indolore durante il parto". "Le tecniche di rilassamento profondo dell'hypnobirthing - ha aggiunto - aiutano quindi le donne a mantenere il controllo e ad affrontare le contrazioni più facilmente".



Download in sala parto - I contenuti digitali di hypnobirthing forniti dalla app aiutano le donne ad accedere a queste tecniche in modo rapido e a basso costo. La sessione di rilassamento iniziale è disponibile gratuitamente, in modo che gli utenti possano valutarne la fattibilità prima di procedere all'acquisto. I download disponibili includono l'uso di auto-ipnosi, controllo, diversi metodi di respirazione e l'uso di colori per facilitare il rilassamento.



Le prime prove di utilizzo dell'applicazione hanno dato esito positivo. La Bagnall spiega come "le future mamme non abbiano proprio nulla da temere" perché "il loro corpo è progettato per partorire". "Sfruttando la potenza della mente, la nascita del bambino può diventare l'esperienza davvero magica", ha concluso.