Otto ore seduti? Per contrastare i danni serve un'ora di movimento al giorno

Sono milioni le persone che, soprattutto per questioni di lavoro, stanno sedute otto ore al giorno. Per contrastare gli effetti negativi provocati dalla sedentarietà serve un'ora di attività fisica al dì: non si deve per forza correre, basta anche camminare di buon passo o andare in bici. E' quanto emerge da uno studio condotto su oltre un milione di persone e pubblicato sull'autorevole rivista The Lancet, secondo cui circa un quarto degli adulti a livello globale non rispetta le linee guida diffuse dall'Oms.