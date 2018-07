Olanda, stop a test Viagra su donne incinte: morti 11 neonati

In Olanda è stata fermata la sperimentazione del Viagra, per il suo effetto dilatatore sui vasi sanguigni, fra decine di donne alle prese con gravidanze problematiche per favorire lo sviluppo dei bimbi che avevano in grembo. La decisione, formalizzata da un comitato indipendente di controllo olandese, è stata presa in seguito alla morte prematura di 11 dei bambini nati al termine del trattamento.