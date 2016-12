Nati i primi cani in provetta, la tecnica usata aiuterà a curare anche l'uomo

Fecondazione artificiale e tecnica di "riscrittura" del Dna per far nascere i cuccioli - I sette cuccioli, nati da 19 embrioni impiantati, sono tutti in buona salute. Due dei cuccioli nati hanno una mamma beagle e un padre cocker spaniel, mentre gli altri cinque hanno entrambi i genitori beagle. Sono il risultato delle ricerche condotte nell'Istituto Baker per la salute animale della Cornell University perfezionando la tecnica della fecondazione artificiale, combinata con la tecnica di riscrittura del Dna che funziona come una "forbice" molecolare.



Traguardo inseguito per 40 anni - Quest'ultima tecnica, chiamata Crispr (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), sta sollevando un forte dibattito internazionale per i benefici che offre, ma anche per i problemi etici che pone, visto che permette di per rimuovere le sequenze di informazione genetica già nell'embrione.



La combinazione delle due tecniche è stata un successo per il gruppo della Cornell guidato da Jennifer Nagashima. Da 40 anni si tentava senza successo la fecondazione artificiale nei cani. Con questa tecnologa, spiega il direttore del laboratorio, Alex Travis, "saremo in grado di conservare il patrimonio genetico di specie minacciate".



Grazie alla "riscruttura" del Dna sarà possibilie eliminare alcune malattie - Ma non solo. La prospettiva futura è ancora più ambiziosa e consiste nell'utilizzare la tecnica del taglia-incolla del Dna per studiare con più accuratezza le malattie genetiche e per eliminarle. Per esempio si potrebbe "cancellare" il gene responsabile del linfoma dai Golden retriever, o quello che predispone i Dalmata ai calcoli renali. E' una via interessante anche per l'uomo, considerando che con il cane condivide ben 350 malattie ereditarie: circa il doppio rispetto a quelle che ha in comune con altre specie.