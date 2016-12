Monza, trapiantato per la prima volta al mondo un ginocchio completo

10:40 - Per la prima volta al mondo è stato trapiantato un ginocchio completo da donatore. L'intervento, durato sette ore, è stato eseguito venerdì al Policlinico di Monza su una donna di 37 anni. La paziente aveva subito molti altri interventi e non riusciva più a tenere la protesi totale che le era stata impiantata in precedenza.

Mai trapiantata l'intera articolazione - L'autore del trapianto, Domenico Siro Brocchetta, primario della divisione di chirurgia protesica di anca a ginocchio, racconta: "In altre occasioni, a Bologna e a Cortina, sono stati trapiantati parti singole del ginocchio, ma mai l'articolazione intera come è stato fatto la scorsa settimana a Monza".



Donatrice con caratteristiche simili - Brocchetta spiega: "Tolta la vecchia protesi, occorreva riempire uno spazio di oltre 25 centimetri. Quindi abbiamo chiesto alla banca dell'osso dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, di fornirci una articolazione intera comprendente anche porzioni di femore e di tibia, compresi i legamenti, precisando anche le caratteristiche di età e di altezza della donatrice, che dovevano essere simili a quelle della donna da sottoporre a trapianto".



Un intervento complesso - L'ortopedico spiega: "Le difficoltà sono state notevoli come operare senza toccare i nervi, e collegare tutti i tendini, dai collaterali mediale e laterale e il tendine del quadricipite con il muscolo. In particolare, abbiamo innestato il perone all'interno del canale midollare del perone della paziente e la stessa cosa è stata fatta col femore, senza mettere placche esterne".



Al momento la paziente ha un tutore esterno. Fra qualche giorno potrà muovere il ginocchio in maniera passiva e dopo potrà alzarsi senza appoggiare il piede sorreggendosi con le stampelle. Solo dopo una trentina di giorni potrà cominciare a caricare l'arto.