Sydney, cuori trapiantati venti minuti dopo l'ultimo battito

"Svolta epocale" - La procedura è stata definita dal direttore dell'Unità trapianti di cuore e polmoni dell'ospedale Peter MacDonald "una svolta epocale", che apre la strada a un forte aumento dello stock di cuori disponili per trapianti, e che potrà aumentare del 30% il numero di vite che potranno essere salvate. Finora, le unità trapianti potevano contare solo su cuori che battevano ancora, di donatori cerebralmente morti.



Grazie a una soluzione protettiva - MacDonald, affiancato dal chirurgo cardiotoracico Kumud Dhital che ha eseguito gli interventi, ha spiegato che i cuori donati erano alloggiati in una console portatile e sommersi in una soluzione protettiva sviluppata da specialisti dell'ospedale. Gli organi venivano poi connessi a un circuito sterile che li faceva battere e li teneva caldi.



MacDonald ha detto: "Tutto questo è stato possibile grazie allo sviluppo della soluzione protettiva e di una tecnologia che permette di preservare il cuore, risuscitarlo e monitorare la sua funzione".



Un lavoro lungo vent'anni - La squadra medica lavorava a questo progetto da vent'anni e intensivamente negli ultimi quattro, MacDonald ha precisato: "Abbiamo svolta delle ricerche per capire quanto a lungo il cuore possa sostenere la mancanza di battito. Abbiamo poi sviluppato la tecnica per riattivarlo nella console. Per fare questo abbiamo rimosso sangue dal donatore per caricare il congegno e poi abbiamo estratto il cuore, l'abbiamo collegato al congegno, l'abbiamo riscaldato e ha cominciato a battere".



L'esperto ha osservato che la tecnica darà la possibilità di trapianti cardiaci in molti Paesi del mondo in cui la definizione di morte non è cerebrale ma cardiaca.