Meningite, "non c'è nessuna epidemia" Ma è boom per i vaccini

I NUOVI CASI - Nel frattempo, mercoledì 3 gennaio, si è registrato un nuovo caso di infezione: si tratta di un'anziana del Trevigiano colpita da meningite da pneumococco non contagiosa, mentre sono fuori pericolo i due pazienti ricoverati a Genova e sta migliorando l'anziano in ospedale a Sulmona.



I NUMERI - Carlo Signorelli, presidente della Società italiana di igiene e medicina preventiva (Siti), afferma che "risulta un aumento del 70% delle richieste da parte delle Asl nel periodo settembre-dicembre 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015, con un picco del +130% di dosi fornite alle Asl nel mese di dicembre 2016". In seguito, evidenzia che "in queste ultime settimane i casi di meningite registrati hanno fatto notizia, pur non essendo in eccesso rispetto al trend storico. E' insomma scattata una sorta di psicosi accompagnata da una corsa disordinata ai vaccini che però, in vari casi, non è giustificata".



A fronte di ciò, Signorelli rileva che "in alcune Asl delle Regioni dove si sono registrati più casi, si sta iniziando a verificare una carenza di vaccini, come in Toscana, Lazio e Veneto. Inoltre - aggiunge - dal momento che le aziende farmaceutiche stanno privilegiando la fornitura al Sistema sanitario nazionale, nelle farmacie c'è difficoltà a reperire il vaccino". Per questo, avverte, "le autorità dovrebbero definire con chiarezza le categorie per le quali la vaccinazione è prioritariamente indicata, in modo da non creare un assalto ingiustificato, e come Siti riteniamo che la fascia su cui concentrarsi sia principalmente quella degli adolescenti fra 12 e 14 anni, oltre che i bimbi nel primo anno di età, mentre al momento non c'è un'indicazione generalizzata alla vaccinazione per gli adulti".



Parla di allarme non giustificato anche Massimo Andreoni, professore specializzato in malattie infettive, ricordando come in Italia si registrino in media due casi di meningite da meningococco ogni tre giorni. I casi sono quindi nella media annuale, ma l'allarme cresce tra la popolazione: all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, ad esempio, nelle ultime settimane si è registrato un aumento del 30% delle richieste di vaccinazione ma, in mancanza di un rischio specifico di meningite, spiegano, si segue la normale lista di attesa per le vaccinazioni, che può anche essere di qualche mese.



In Calabria, è recordi di vaccini: centinaia di persone si stanno recando nei centri e la situazione è critica, in particolare, nella struttura di Reggio Calabria. I medici stanno effettuando 120 vaccinazioni al giorno, che raddoppiano con l'apertura pomeridiana: "Tutte le richieste, al momento, sono soddisfatte - afferma il personale medico - ma non sappiamo fino a quando riusciremo a farvi fronte".