Le dieci diete più efficaci: la migliore è quella che combatte l'ipertensione

Abbassa la pressione, fa perdere peso ed è facile da seguire. E' la dieta anti ipertensione Dash (Dietary approaches to stop hypertension), la più efficace secondo la classifica dei migliori regimi alimentari pubblicata sul sito US News & World Report . Lo studio ha preso in esame 38 diete diverse , analizzando parametri come l'efficacia a breve e lungo termine, rischi e benefici per la salute e costi. Nella top 10 globale la "nostra" mediterranea occupa il quarto posto.

Non più di due cucchiaini di sale - La dieta Dash è stata messa a punto dal National Heart, Lung, and Blood Institute americano per i pazienti con ipertensione. La caratteristica principale della dieta è limitare il sale complessivamente a 2,3 grammi al giorno, una quantità che equivale a poco più di due cucchiaini da caffè. "Basta prediligere cibi come frutta, verdura, cereali integrali - spiegano le linee guida della dieta - ed evitare quelli che si amano di più, dai dolci alla carne rossa, aggiungendo il tetto al consumo di sale".



Mediterranea "mista" al secondo posto - Al secondo posto c'è una dieta dedicata al benessere del cervello in grado ridurre il rischio di Alzheimer. Si chiama Mind (Mediterranean-Dash intervention for neurodegenerative delay) e unisce la dieta mediterranea al regime Dash. I cibi consigliati sono verdura, frutti rossi, legumi, pesce e olio d'oliva. La Mind, però, rispetto alla prima in classifica è meno efficace per perdere peso e richiede un impegno maggiore da parte del paziente.



La dieta di casa nostra - Alla dieta mediterranea pura e semplice è toccato il quarto posto a pari merito con altri regimi alimentari: quello che rende più fertili, quello della Mayo Clinic, quello anticolesterolo e la Weight Watchers. La dieta vegetariana è invece fuori dalla top 10 e occupa il tredicesimo posto, perché garantisce una perdita di peso minore pur essendo tra le più impegnative da seguire. Ancora più in basso la dieta vegana, ferma al ventunesimo posto.



La classifica - L'elenco delle prime dieci posizioni



1. Dash



2. Dieta della mente



3. Tlc - Per combattere il colesterolo "cattivo" e le malattie cardiovascolari. Non bisogna superare i 200 grammi di grassi saturi al giorno, pari al 7% delle calorie giornaliere.



4. Dieta della fertilità - Indicata per le donne che vogliono restare incinte. Unisce un regime alimentare proteico e vitaminico a una discreta attività fisica.



5. Mayo Clinic - Lo scopo principale è quello di perdere peso. Il focus è sui comportamenti quotidiani da evitare, come ad esempio mangiare mentre si guarda la Tv.



6. Dieta mediterranea - Gli obiettivi: perdere peso, contrastare le malattie croniche e prevenire il cancro.



7. Weight Watchers - Perdere peso contando le calorie ingerite. Qualche "deviazione" è concessa, a patto che non si sfori dal piano giornaliero stabilito.



8. Dieta flexitariana - Offre i benefici di una dieta vegetariana senza dover rinunciare del tutto alla carne. Ben più importante della quantità di carne consumata, è la quantità di alimenti vegetali aggiunti alla dieta, come legumi, frutta secca, cereali integrali, frutta e verdura.



9. Dieta volumetrica - Si basa sul consumo di cibi a bassa densità calorica, che però consentono il raggiungimento del senso di sazietà.



10. Jenny Craig - Bisogna seguire un menù a base di pasti congelati e liofilizzati concepiti dall'omonima nutrizionista. I primi risultati sono evidenti dopo 28 giorni.