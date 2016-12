Istat: gli italiani fumano meno, ma sono più pigri e più grassi

L'esempio delle famiglie - Lo studio evidenzia il forte ruolo delle famiglie nella promozione di uno stile di vita salutare nei confronti delle nuove generazioni. Fuma il 30,2% dei giovani fino a 24 anni che vivono con genitori fumatori (solo l'11,9% se nessun genitore fuma), mentre il 48,4% dei giovani è sedentario se lo sono anche i genitori (7,7% se i genitori non lo sono). Dati molto simili sono stati registrati anche sul fronte dell'eccesso di peso e del consumo non moderato di alcol.



I fumatori italiani - Sul fronte delle "bionde", nel 2015, il 19,6% della popolazione italiana sopra i 14 anni ha dichiarato di essere fumatore (circa 10 milioni e 300mila persone), il 22,8% di aver fumato in passato e il 56,3% di non aver mai fumato. La quota più elevata di fumatori si ha nella fascia di età 25-34 anni (33,0%), quella di fumatrici nella classe di età 55-59 anni (20,8%).



Problemi di peso - Cifre più preoccupanti quelle relative all'obesità: sempre nel 2015, il 45,1% della popolazione maggiorenne ha registrato peso corporeo in eccesso (35,3% in sovrappeso, 9,8% obeso), mentre il 51,8% è risultato in condizione di normopeso e soltanto il 3% in sottopeso. L'eccesso di peso si diffonde con tendenza crescente nel tempo, soprattutto tra i maschi (da 51,2% nel 2001 a 54,8% nel 2015). I bambini e gli adolescenti in eccesso di peso raggiungono la quota considerevole del 24,9% nel biennio 2014-2015, con forti differenze di genere (28,3% maschi, 21,3% femmine).



Alcol e sedentarietà - Stando ai dati, il 15,7% della popolazione ha comportamenti di consumo di alcol che eccedono le raccomandazioni per non incorrere in problemi di salute. Questi comportamenti si osservano più frequentemente tra gli over 65 (il 36,4% degli uomini e il 9% delle donne). Tanti anche tra i giovani 18-24enni (23,1% e 9,1%) e tra gli adolescenti di 11-17 anni (22,4% e 15,6%). Per quanto riguarda la sedentarietà, nel 2015 circa 23.524.000 persone ha dichiarato di non praticare sport o attività fisica nel tempo libero. Anche su questo fronte, sono notevoli le differenze di genere: è sedentario il 44,3% delle donne contro il 35,1% degli uomini.