Influenza, gli esperti: la stagione sarà più pesante del previsto, al via campagna per la vaccinazione

Gli esperti dell' Osservatorio Influenza hanno dato il via alla campagna di vaccinazione per la stagione 2016, che si preannuncia "particolarmente aggressiva". L'iniziativa è partita dal Lazio ma, entro i primi giorni di novembre, si estenderà anche a tutte le altre regioni italiane. Quest'anno il nuovo virus dell'influenza, ceppo A/H3, minaccia di mettere a letto tra i 6 e i 7 milioni di italiani (nel 2015 i malati furono 5 milioni), colpendo anche soggetti di età compresa tra 50 e 60 anni generalmente non considerati a rischio.

Virus più forti a causa delle mutazioni - I virus influenzali si diffonderanno in maniera più rapida e forte a causa della bassa immunità sviluppatasi nei loro confronti. La ragione di una tale "debolezza" immunitaria è da ricercare nelle mutazioni avvenute in alcuni ceppi, che li rendono "diversi" rispetto a quelli che circolavano nel 2015. "Ecco perché mai come quest'anno è importante che tutti, anche coloro che non rientrano nelle fasce a rischio, prendano in considerazione l'opportunità di vaccinarsi", hanno osservato gli esperti.



L'invito alla vaccinazione - "La speranza - ha affermato Fabrizio Pregliasco, responsabile scientifico di Osservatorio Influenza - è quella di riprendere la crescita della vaccinazione dopo anni di ingiustificato calo. Già nel 2015 c'è stata una stabilizzazione nel numero di vaccinati (49% degli ultra 65enni), valore però ancora ben lontano dalla copertura del 75% raccomandata dall'Oms per questi soggetti in cui le complicanze dell'influenza possono essere anche letali".