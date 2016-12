In esclusiva su Tgcom24 arriva l'appuntamento con Celebrity workout, l'allenamento ispirato dalla natura

"Genuine workout", ovvero un nuovo modo di concepire lo sport in cui spunto ed energia arrivano dalla natura. Per far conoscere e appassionare a questo "allenamento genuino" Tgcom24 propone otto appuntamenti in esclusiva con "Celebrity workout": a fare da guida l'attore Andrea Montovoli: "Sono un vero e proprio malato di sport. Non c'è giornata che non inizi o termini con un allenamento", spiega Montolivi. "Celebrity Workout" è semplicemente il mio genuine workout. Ho deciso di promuovere e dare un nome a questa tendenza nello sport, sviluppando e condividendo un metodo personale di allenamento, dopo il mio attestato di istruttore riconosciuto dal Coni".