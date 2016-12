Giornata mondiale del rene, disturbi per una persona su 10: decalago per prevenirli

Il 10 marzo si celebra la Giornata mondiale del rene , promossa in Italia dalla Fir (Fondazione italiana del rene) e dalla Sin (Società italiana di nefrologia). Si calcola che nel mondo una persona su dieci soffra di disturbi e patologie renali, e il trend non accenna a diminuire. L'obiettivo dell'edizione 2016 è quello di promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce attraverso un decalogo realizzato da medici ed esperti. Sono oltre 160 le iniziative organizzate in numerose città italiane, dalle visite gratuite alle campagne informative.

5. Le cause - Le cause più comuni dell'insufficienza renale sono il diabete e l'ipertensione arteriosa non controllata. Il 72% dei pazienti dializzati nel mondo è infatti diabetico o iperteso

4. I dati - Si stima che nel mondo 2 milioni e 500mila pazienti siano in dialisi per uremia cronica. In Italia sono 50mila i soggetti sottoposti a trattamento dialitico cronico

Le iniziative - Piazze, scuole ed ospedali ospiteranno volontari ed esperti della Fir impegnati nel Progetto Camper e nel Progetto Scuole: passanti e studenti potranno sottoporsi al controllo della pressione arteriosa e all'esame delle urine, in modo assolutamente gratuito. Sarà distribuito materiale didattico ed informativo. Porte Aperte invece nelle strutture sanitarie che hanno aderito all'iniziativa per consulti e screening con gli specialisti.



Focus sui bambini - In pochi sanno che le malattie renali posso manifestarsi sin dai primi giorni di vita. "I reni svolgono un lavoro silenzioso ma importantissimo per la depurazione del nostro organismo: prendersene cura è, dunque, fondamentale", ha spiegato Alessandro Balducci, presidente della Fir. "Un semplice esame delle urine e il dosaggio della creatinina nel sangue sono il primo passo per diagnosticare una malattia: identificare una disfunzione renale in fase precoce può essere utile per prevenirne l'evoluzione e le complicanze".