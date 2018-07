Trump e Mech insieme per fare dimagrire gli Usa

Ivana Trump e l'esperto in nutrizione Gianluca Mech, considerato un guru negli States e ideatore della dieta Tisanoreica, hanno annunciato il proprio impegno nel combattere il problema dell'obesità negli Stati Uniti.



La "Italiano Diet" è stata presentata durante la conferenza come un nuovo programma dietetico risolutivo per chi desidera rimettersi in forma e prendersi cura della propria salute. Si tratta infatti di un programma dimagrante integrativo che affianca all’alimentazione quotidiana di qualità alimenti a basso indice glicemico e low carb, come biscotti, pasta e snack che normalmente non è possibile mangiare durante una dieta finalizzata alla perdita di peso. Ivana Trump durante una delle sue frequenti visite a Roma ha avuto modo di conoscere Mech e di scoprire la sua formula dimagrante.



Quello dell'obesità è un tema molto sentito negli Stati Uniti dove il numero di americani in sovrappeso non è mai stato così alto. Secondo gli ultimi studi del National Center for Health Statistics, circa il 40% degli adulti e il 19% dei bambini americani sono obesi, con un aumento del 30% circa sul totale della popolazione.