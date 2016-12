Ebola, sesso a rischio dopo guarigioneIl virus rimane nello sperma

17:22 - Il virus Ebola "è stato isolato nello sperma umano fino a sette settimane dopo la guarigione". E' quanto afferma il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) nel report datato 6 ottobre, mettendo in guardia dal rischio contagio in caso di rapporti sessuali. Serbatoi di virus Ebola, si legge nel report, "sono stati individuati nel latte materno e sperma dopo la scomparsa del virus dal sangue".

Misure preventive anche per fecondazione artificiale - Oltre ai rischi di contagio durante i rapporti sessuali, il report allerta anche a riguardo delle donazioni di cellule riproduttive sia fecondazione omologa che eterologa.



Tuttavia, si precisa: "L'evidenza che il virus possa persistere per un lasso di tempo nel corpo umano dopo la guarigione è insufficiente per definire uno specifico periodo di differimento" per la donazione. Il periodo è fissato in dodici mesi dopo la guarigione.