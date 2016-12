Dimezzato il limite massimo di colesterolo "cattivo", cardiologi: "Non deve superare quota 100"

"Abbassare i livelli il più possibile" - "Le nuove linee guida sanciscono che avere un target di colesterolo entro 70-100 è fondamentale, non ci sono più controversie su questo punto", ha osservato Romeo. Fino ad oggi il colesterolo Ldl non doveva comunque mai superare quota 190. "Nel documento presentato al congresso di Roma si dice che più basso si va meglio è, e si chiede di dimezzare il livello del colesterolo se è eccessivo, anche andando sotto i limiti", ha sottolineato Alberico Catapano, dell'Università degli Studi di Milano. "Noi diciamo - ha aggiunto - che se hai un limite di 70, perché sei a rischio molto alto, e le tue Ldl sono 100, non ti devi accontentare di 70 ma devi diminuire almeno del 50%, quindi arrivare a 50".



Alimentazione, statine e farmaci - Alimentazione ed esercizio fisico, spiegano gli esperti, sono il primo intervento per abbassare il colesterolo "cattivo". In seconda battuta le statine restano una soluzione efficace per molti, mentre per i casi più difficili, a cominciare da chi ha una ipercolesterolemia familiare, un difetto genetico cioè che alza i valori fin dalla nascita, sono in arrivo gli anticorpi anti PCSK9, farmaci molto costosi ma "dalle grandi potenzialità".



"L'ipercolesterolemia familiare eterozigote colpisce una persona su 300, mentre quella omozigote una su 300mila", ha spiegato Marcello Arca, segretario della Società italiana per lo studio dell'aterosclerosi. "In queste persone i problemi cardiovascolari si presentano prima rispetto agli altri - ha proseguito -, per effetto dell'esposizione al colesterolo. Studi in corso stanno dimostrando che questi farmaci possono far raggiungere risultati che per ora si ottengono solo con l'aferesi, ripulendo cioè il sangue meccanicamente".



Il colesterolo cattivo - Il colesterolo Ldl è comunemente definito "cattivo" perché rappresenta un fattore di rischio per la salute cardiovascolare. Alti livelli nel sangue di questa sostanza favoriscono infatti l'aterosclerosi, con conseguente restringimento del canale dei vasi. Il colesterolo cattivo ha un gemello "buono", il colesterolo Hdl, chiamato lo "spazzino del sangue" perché aiuta a smaltire l'Ldl.