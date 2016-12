Dieta dell'eros, ecco cosa mangiare per un sesso da dieci e lode

29 settembre 2014 Dieta dell'eros, ecco cosa mangiare

Gli alimenti promossi e bocciati al Congresso della Società italiana di urologia

15:16 - Piccanti come il peperoncino o dolci come il miele, sono tanti i cibi alleati della sessualità maschile. Una lista di alimenti per dare il meglio di sé dal punto di vista erotico arriva dagli esperti riuniti al Congresso della Società italiana di urologia di Firenze. Gli specialisti hanno parlato del rapporto tra sesso e alimentazione puntando il focus anche sulla fertilità.

I cibi che aumentano la libido - Vincenzo Mirone, segretario generale della Siu, spiega: "Esistono cibi che, più di altri, possono dare una marcia in più sotto le lenzuola. Alcuni sono conosciuti come il peperoncino, altri sono meno noti come l'avena o il miele, che riattivano la produzione di testosterone aumentando la libido. Nel menu che accende la passione di lui poi entrano a pieno diritto le uova, che riequilibrano i livelli degli ormoni maschili aumentando il desiderio. Da non dimenticare ostriche e frutti di mare, che abbondano di zinco essenziale per il liquido spermatico e una buona eiaculazione. Il cioccolato, inoltre, è utile anche per lei perché riduce lo stress e aiuta il rilascio di serotonina".



Fertilità, gli alimenti promossi e bocciati - Per la fertilità, invece, si ai cibi ricchi di vitamina C che migliorano la qualità dello sperma. La dieta ideale in questo caso prevede spremuta di arancia e pompelmo a colazione. Per pranzo, invece, un'insalata di pomodori condita con il basilico o arricchita di verdura a foglia verde come la rucola.



Inoltre, sì a cavoli, broccoli, spinaci e legumi che aumentano la produzione di spermatozoi, sì alle noci che li rendono più attivi e mobili e anche a zafferano, fegato, pollo e pesce, che ne migliorano la qualità e prevengono i difetti.



No invece alle bevande zuccherate, a un consumo troppo abbondante di carne rossa e processata industrialmente, a fritti, merendine e a tutti gli alimenti che contengono troppi grassi saturi. Infine, moderazione con l'alcol.