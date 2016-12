Dalla depilazione al chewing gum: otto cose da evitare prima di operarsi

Secondo le stime del servizio sanitario nazionale britannico, a causa degli errori commessi dai pazienti viene annullata un'operazione ogni 10 minuti, per un totale di circa 60mila l'anno. Ecco, punto per punto, i comportamenti sbagliati e i consigli per evitarli.



1. Depilarsi le gambe - Molte persone pensano di fare un favore al chirurgo radendosi prima di un'operazione alla gamba, ma non è così. Questo perché, spiega Andy Goldberg, esperta in chirurgia ortopedica, radendosi ci si possono provocare dei micro tagli e abrasioni che possono rompere la barriera difensiva naturale della pelle contro i virus e i batteri. Radersi una settimana prima è sufficiente per ridurre il rischio di infezioni praticamente allo zero.



2. Perdere peso troppo velocemente - La dietista Rebecca McManamon sconsiglia questo comportamento perché può avere implicazioni su tutto l'organismo, indebolendolo. Per chi è a dieta, è consigliato sospendere la pratica almeno cinque giorni prima dell'operazione.



3. Fare confusione con i farmaci - Secondo il chirurgo Oliver Warren, prima di un'operazione (e in generale in ogni altra occasione) bisogna prestare molta attenzione alle indicazioni dei medici sui farmaci. Fare confusione sul sospendere o continuare a prendere alcune medicine è più facile di quel che si possa pensare.



4. Aglio, zenzero e ginseng - Bisogna dire al medico anche se si assumono aglio, zenzero o ginseng, che possono aumentare il rischio di sanguinamento.



5. Masticare chewing gum - Di solito lo si fa per far fronte al digiuno imposto per esigenze cliniche. In realtà masticare una gomma, come spiega l'anestesista Anna-Maria Rollin, stimola la produzione di acido extra nello stomaco, e si rischia di rigurgitare sotto anestetico. Se l'acido raggiunge i polmoni può perfino provocare la morte. Il digiuno consigliato è generalmente di sei ore.



6. Fare la manicure - Sì alle unghie corte, evitare lo smalto perché verrà comunque rimosso. Le dita vengono infatti usate per monitorare l'ossigeno.



7. Continuare a fumare - E' necessario, se proprio non si riesce a farlo in generale, smettere di fumare almeno 24 ore prima dell'intervento.



8. Lasciare i propri animali senza cure - L'ansia di aver lasciato il proprio animale domestico senza cure è una delle cause più comuni per le quali le operazioni vengono rimandate. Il motivo principale è l'innalzamento della pressione arteriosa.