Chirurgia d'Oltremanica, tutti gli uomini vogliono i capezzoli di David Beckham

12:06 - Uomini alla ricerca dei capezzoli perfetti. E' questo il nuovo trend della chirurgia d'estetica in Gran Bretagna. I sudditi di Sua Maestà sono disposti a spendere migliaia di sterline e ad andare sotto i ferri per averli esattamente come David Beckham. A rivelarlo è il chirurgo Jeyaram Srinivasan, del Royal Preston Hospital, durante il congresso annuale della British Association of Aesthetic Plastic Surgeons.

A volte durante altre operazioni - Alcuni li vogliono rimpicciolire dopo il rilassamento della pelle a seguito di una perdita di peso estrema. Altri, durante un'operazione di ginecomastia, ossia di riduzione del cosiddetto "seno maschile". Ma altri ancora lo fanno solo per motivi estetici. L'operazione costa duemila sterline (ossia poco più di 2.500 euro), dura 45 minuti e richiede quattordici giorni di convalescenza.



La forma ideale - Il chirurgo Jeyaram Srinivasan ha condotto uno studio sulla forma ideale del capezzolo maschile. L'esperto ha chiesto a 62 volontari di studiare le foto di toraci senza maglietta di cento uomini e indicare quali fossero i capezzoli più desiderabili.



Alcuni dei "modelli" erano lavoratori dell'ospedale, altri dei palestrati. Entrambi i sessi interpellati hanno indicato come preferibili i capezzoli simmetrici, piccoli, non troppo in rilievo e leggermente più scuri della pelle circostante. Inoltre, il capezzolo ideale è rotondo o dalla forma di mandorla.



La chirurgia maschile non è più un tabù - Ma alcuni uomini hanno semplicemente l'ansia di avere i capezzoli troppo grandi. Si tratta soprattutto dei body builder che confrontano il proprio torace con quello degli altri in palestra.



Srinivasan ha detto: "Per molti anni la chirurgia estetica è stata associata con le donne e gli uomini non volevano neanche sentirne parlare. Pensavano che fosse troppo superficiale. Ma adesso il mondo di vedere le cose è cambiato e gli uomini che possono permetterselo e vogliono migliorarsi non ci vedono nulla di male".



Ma un torace cesellato è meglio - Mentre gli uomini che non possono permetterselo e non vogliono sottoporsi a un'operazione chirurgica hanno un'altra opzione. Sì, perché in base agli studi di Srinivan, un torace scolpito fa perdonare anche capezzoli un po' brutti.



L'esperto commenta: "Un torso tonico rende accettabili anche capezzoli non proprio perfetti. Perché chi guarda è distratto da qualcosa di più importante da osservare".