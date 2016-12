No alla depressione con la dieta sana

foto Afp Correlati Più bravi a scuola con il pesce

Un'alimentazione sana può ridurre i sintomi della depressione. Al contrario, affogare i dispieceri nel cibo e mangiare male accentua notevolmente il disturbo. Lo dimostra uno studio condotto dalla University of Eastern Finland.

Frutta come antidoto al malumore - La ricerca è stata portata avanti su duemila uomini di mezza età. In una nota dell'università viene precisato che alcuni cibi in particolare danno giovamento a chi è depresso: verdura, frutti, soprattutto di bosco, pollame, pesce e formaggi magri. Anche gli alimenti ricchi di folati sono correlati con un calo dei disturbi. Li contengono le verdure, i frutti di bosco, i cereali integrali, la carne e il fegato.



Junk food sotto accusa - Al contrario i cibi spazzatura, o junk food, ovvero quelli grassi, incluse salsicce e tutti gli insaccati, dolci, snack, bevande zuccherate, brioches e patatine fritte sono correlati con un peggioramento dei sintomi.



Anu Ruusunen, che ha diretto lo studio, conclude: "Anche una riduzione del peso corporeo è correlata con una diminuzione dei sintomi nei soggetti in sovrappeso e obesi".