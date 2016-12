Una t-shirt monitora il cuore malato dei bimbi

foto Ufficio stampa Correlati Gli Omega-3 non giovano ai cardiopatici

Una maglietta a sensori che evita il ricovero ai bambini malati di cuore è in via di sperimentazione al Regina Margherita di Torino nell'ambito del progetto "Happy heart". In questo modo possono essere controllati a distanza i parametri vitali dei pazienti affetti da alcuni tipi di cardiopatia. Il sistema, adottato per la prima volta in Italia, coinvolge il reparto di Cardiologia.

Tecnologia per la salute - La maglietta che cancella il ricovero è dotata di sensori tessili "intelligenti" lavabili e riutilizzabili, che trasmettono il tracciato dell'elettrocardiogramma del paziente e la sua posizione. E' confezionata su misura e aderente al corpo, come una canottiera. La speciale t-shirt può rilevare 24h/24 la saturazione d'ossigeno, la frequenza respiratoria e la portata cardiaca. I dati raccolti sono trasmessi via connessione wireless Bluetooth a uno smartphone in dotazione al paziente, che a sua volta invia le rilevazioni al centro ospedaliero. In ogni paziente, gli allarmi sono adattati alla persona, alla sua età e alle condizioni cliniche.



Al momento, la maglietta è stata data a due bambini, ma potrà interessare circa 150 bimbi all'anno affetti da aritmia o i cosiddetti "bimbi cianotici". Questi piccoli pazienti saranno controllati e seguiti a distanza dai cardiologi del Regina Margherita. In futuro la sperimentazione dovrebbe estendersi anche a coloro che sono affetti da scompenso cardiaco. L'indumento è prodotto da un'azienda torinese, la Mtm Tech, in collaborazione con atenei e centri di ricerca scientifica.