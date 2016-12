Gli esperti: "I raggi Uv sono benefici"

foto Istockphoto Correlati Un bracciale contro le scottature

16:24 - I benefici offerti dall'esposizione al sole superano il rischio di tumori della pelle legato ad una cattiva esposizione. La ricerca rivela che i raggi UV riducono la pressione del sangue e quindi il rischio di infarto e ictus. Questi i risultati emersi da uno studio condotto dall'Università di Edimburgo che sarà presentato venerdì alla conferenza International Investigative Dermatology.

Il test - Gli esperti hanno coinvolto 24 volontari che hanno sottoposto a lampade abbronzanti mentre la loro pressione sanguigna era monitorata: in un primo esperimento i partecipanti si sono propriamente abbronzati con le lampade, nel secondo le lampade sparavano solo calore ma non raggi Uv.



In questo modo si è potuto osservare che, già dopo un'ora, l'esposizione ai raggi Uv (gli stessi del sole) abbassa la pressione del sangue in modo considerevole. Il solo calore delle lampade, invece, non sortiva alcun effetto benefico. I raggi Uv attivano la produzione di un composto "salva-cuore", l'ossido di azoto, che abbassa la pressione del sangue.