Il sesso è l'elisir contro il mal di testa

Il miglior antidoto contro il mal di testa potrebbe essere il sesso. A rivelarlo è una ricerca tedesca pubblicata sulla rivista Cephalalgia, edita dalla Società internazionale delle cefalee. Per arrivare a questa conclusione, che smentirebbe la classica frase "Stasera no, ho mal di testa" usata per sottrarsi alle avances del proprio partner, i neurologi dell'Università di Munster hanno esaminato 400 pazienti con emicrania e cefalea a grappolo che erano in cura da più di due anni.

Rimedio hard - Tra i volontari che avevano avuto rapporti sessuali durante un attacco di mal di testa, oltre la metà ha riferito che i sintomi risultavano alleviati. In un caso su cinque, poi, il dolore al capo risultava del tutto scomparso, tanto che sopratutto gli uomini hanno spiegato di "utilizzare il sesso come terapia".



Diverse le ipotesi fatte per spiegare questi risultati: una delle più accreditate, spiegano gli studiosi, attribuisce il merito al rilascio di endorfine durante l'attività sessuale. Questi neurotrasmettitori sono agli antidolorifici naturali del nostro corpo e potrebbero agire sul sistema nervoso riducendo o eliminando del tutto i sintomi del mal di testa.



Gli studiosi spiegano: "La maggior parte dei pazienti con emicrania o cefalea a grappolo non ha attività sessuale durante gli attacchi di mal di testa ma i nostri dati suggeriscono, tuttavia, che il sesso può portare a un alleviamento dei sintomi o alla loro scomparsa".