Meno sensibilità al seno dopo la plastica

Meno sensibilità al seno per tre donne su dieci che si sono sottoposte a un intervento di aumento del seno. Almeno in base a un sondaggio basato sull'autovalutazione condotto dal chirurgo plastico Amin Kalaaji e pubblicato sulla rivista Aesthetic Surgery Journal.

Un dato su cui riflettere - Il medico norvegese Kalaaji ha condotto una ricerca sulla qualità di vita di 97 donne a tre anni di distanza dall'operazione di mastoplastica additiva. L'esperto spiega: "Una percentuale relativamente alta e che merita un ulteriore approfondimento da parte degli specialisti".



Sondaggio online - Le donne hanno risposto a 47 domande per email e in forma anonima. Il 65 per cento del campione ha detto di essersi sottoposto all'intervento per motivi estetici, il 48 per cento per migliorare l'autostima, il 22 per cento per ragioni che ha definito “intime e private” e il 20 per cento per cause psicologiche.



Se quasi la totalità delle donne ha dichiarato di essere soddisfatta dei risultati (lo è il 93% del campione) e il 73 per cento di sentirsi più completa grazie al seno nuovo, il 27 per cento ha ammesso di non essere per niente soddisfatta della sensibilità della pelle del seno, che definisce come notevolmente diminuita.