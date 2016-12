I super batteri nascono negli allevamenti

foto Ap/Lapresse Correlati Il "profumo" dei batteri per scovare infezioni polmonari

Spugna da cucina? Troppi batteri 10:38 - I super batteri hanno la loro incubatrice ideale negli allevamenti di bestiame. Organismi resistenti agli antibiotici destinati a creare problemi alla salute umana. La causa è l'abuso di farmaci. Lo afferma uno studio svolto in Cina dalla Michigan State University e pubblicato dalla rivista Pnas.

Lo studio - Un lavoro duro per i ricercatori che hanno cercato i geni della resistenza nel letame, nel suolo e nel compost di tre grandi allevamenti di maiali in Cina, trovandone ben 149, alcuni dei quali presenti in concentrazioni da 192 a 28mila volte maggiori rispetto alla norma.



In particolare nel letame di tutti e tre i siti sono stati trovati i geni che rendono i batteri immuni a tutti i principali antibiotici, compresi quelli che non venivano usati nell'allevamento studiato.



Gli autori spiegano: "Il letame, il compost o il suolo stesso che contengono batteri resistenti possono minare l'efficacia delle terapie antibiotiche usate dall'uomo se finiscono nei fiumi, contaminano le falde o sono distribuiti e sparsi nell'ambiente come fertilizzante".