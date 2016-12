Pelle bimbi a rischio con trucchi di Carnevale

foto Ufficio stampa Correlati Cosmetici: stop ai test su animali

Baffetti di Zorro o nasino di Minnie, il trucco del Carnevale per i più piccoli deve rispettarne la pelle delicata. Per evitare eventuali fastidiose irritazioni si possono utilizzare prodotti ipoallergenici. E' questo il consiglio della dottoressa May Chebl El Hachem, responsabile dell'Unità operativa di dermatologia dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.

Evitare sensibilizzazioni - La dermatologa spiega: "Con il trucco la pelle dei bambini può andare incontro a sensibilizzazione e a conseguenti irritazioni che in genere non si verificano con l'utilizzo di prodotti ipoallergenici. Per evitare sprechi, poi, la mamma può sempre riutilizzarli".



Struccare sempre - Al termine della festa, per rimuovere tutto, meglio utilizzare uno struccante e subito dopo sciacquare il viso del bambino con acqua, per essere sicuri che sia completamente pulito mentre se il piccolo manifesta prima dei fastidi è opportuno non sottovalutarli e struccarlo subito.



Curare presto - La specialista spiega che, se presa per tempo, l'irritazione, generalmente curata con creme a base cortisonica e poi idratanti da applicare sulla pelle, può andare via in 24-48 ore, mentre se trascurata può dare luogo a sovrainfezioni da curare con antibiotici, a uso locale e in alcuni casi per bocca. Infine, poiché il piccolo provando prurito potrebbe grattarsi peggiorando la situazione, meglio tagliargli le unghie.