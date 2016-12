Anche le bevande diet minacciano la linea

foto Afp Correlati "Gli energy drink sono pericolosi" 17:34 - Le bevande gassate sono un attentato per la linea, anche quando non contengono zucchero. Lo affermano gli esperti della University of Texas di San Antonio, secondo cui ci sono effetti sui reni, sui denti, ma anche sul metabolismo e persino sul peso, anche se le compagnie le pubblicizzano come un aiuto per la dieta. - Le bevande gassate sono un attentato per la linea, anche quando non contengono zucchero. Lo affermano gli esperti della, secondo cui ci sono effetti sui reni, sui denti, ma anche sul metabolismo e persino sul peso, anche se le compagnie le pubblicizzano come un aiuto per la dieta.

Fanno ingrassare

Sharon Fowler - tra i ricercatori che hanno condotto lo studio - spiega: "Se si è sovrappeso e si bevono bibite gassate diet, c'è un rischio ancora maggiore di guadagnare chili. Ne basta una al giorno per avere un aumento cinque volte maggiore della circonferenza dell'addome in dieci anni rispetto a chi non ne beve affatto".

Come spiega l'esperta, il corpo è progettato in modo tale che a un sapore dolce sia legata un'assunzione di calorie. Se il sapore dolce arriva ma non c'è niente da bruciare, il corpo impara, e il metabolismo rallenta. Inoltre, non si ha raggiunge mai il senso di sazietà, e questo porta a introdurre più calorie.