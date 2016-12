Paura del dentista? Arriva l'ipnosi

foto Afp Correlati Con la gengivite l'artrite peggiora

Denti cariati già a 4 anni per i bimbi italiani 11:37 - “Guardami, guardami!” Dici ipnosi e molti pensano alle performance televisive di Giucas Casella. Ma nessuna confessione intima né mani intrecciate sopra la testa. Le tecniche ipnotiche potrebbero rivelarsi, infatti, un valido supporto nella cura dei denti. Molti cercano di trovare mille scuse per evitare di sedersi sulla poltroncina del cavadenti a causa della paura. Anche se tutti sanno che è necessario tenere sotto controllo la propria salute tramite visite periodiche dal dentista. Così in troppi scelgono di curare i denti solo quando è troppo tardi aggravando la propria condizione. Dal bisogno di superare questo blocco psicologico, è nata l'idea di alcuni medici: abbinare tecniche mutuate dalla psicoterapia per rendere più soft l'impatto con l'odontoiatria.

La metodica conversazionale Il 75 per cento dei pazienti sulla poltrona del dentista è spaventato, sottolineano i professionisti dell'ipnosi ericksoniana. Ma grazie all'ipnosi il rapporto con l'odontoiatra può cambiare.

Giancarlo Di Bartolomeo, odontoiatra, psicoterapeuta e direttore del M. Erickson Institute spiega: "Utilizziamo principalmente la metodica conversazionale che si avvale del linguaggio verbale e non verbale, e porta il paziente a una trance normalmente superficiale, ma già più che sufficiente per svolgere il lavoro. Metodica nella quale viene mantenuto un dialogo tra l'odontoiatra e il paziente. Il paziente è quindi sempre cosciente, vigile e in grado di rispondere prontamente all'odontoiatra. Viene semplicemente guidato in uno stato di rilassamento tale da rendere notevolmente più agevole e proficuo il lavoro nel cavo orale".