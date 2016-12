"Gli energy drink sono pericolosi"

foto Afp 16:23 - Molti li usano per contrastare la sensazione di affaticamento e la sonnolenza. Alcuni li considerano “l'arma segreta” nelle nottate passate a studiare durante il periodo d'esami. Altri ancora li prendono in discoteca, mescolati nei cocktail, per tirare tardi il più possibile.

Ma, secondo una nota diffusa dal Ministero della Salute, sono pericolosi. Stiamo parlando degli energy drink, lattine che ci appaiono innocue vista la facile reperibilità tra i banconi del supermercato e che, invece, sono un nemico per la nostra salute. - Molti li usano per contrastare la sensazione di affaticamento e la sonnolenza. Alcuni li considerano “l'arma segreta” nelle nottate passate a studiare durante il periodo d'esami. Altri ancora li prendono in discoteca, mescolati nei cocktail, per tirare tardi il più possibile.Ma, secondo una nota diffusa dal. Stiamo parlando deglilattine che ci appaiono innocue vista la facile reperibilità tra i banconi del supermercato e che, invece, sono un nemico per la nostra salute.

Consumo giovanile Secondo il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, l'abuso di queste sostanze causa “rischi per la salute umana”.

Il Comitato osserva che i principali consumatori sono i giovani tra i 18 e i 35 anni ma “non va trascurata la presenza di consumatori adolescenti”.

Diversi studi, svolti sia in Europa che negli Stati Uniti hanno evidenziato, inoltre, un consumo più massiccio tra gli studenti.

In Italia, uno studio condotto dalla Facoltà di Medicina e chirurgia di Messina ha rilevato che più della metà (il 57%) degli studenti consuma energy drink.

Troppa caffeina La pericolosità di queste bevande gassate dal gusto zuccherino è data dal contenuto elevato di caffeina: si può arrivare a quantità fino al 300 per cento più elevate rispetto a caffè e altre bevande tradizionali.