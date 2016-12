Allarme meningite, vaccinazione di massa per la popolazione in Toscana

Diverse le azioni di intervento nella regione concordate martedì mattina nel corso dell'incontro al Ministero della Salute tra il ministro Beatrice Lorenzin, l'assessore regionale toscano alla Salute Stefania Saccardi, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi, il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero Ranieri Guerra e il direttore generale di Aifa Luca Pani. Tra queste, la costituzione di un'unità di monitoraggio permanente composta da membri di Regione Toscana, ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, per valutare sotto il profilo epidemiologico quello che sta accadendo in Toscana, e soprattutto in una parte della regione, a proposito della diffusione del meningococco C, e uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità sulla durata della protezione vaccinale.



Inoltre, è stata disposta la vaccinazione gratuita per tutti i cittadini di qualsiasi età che vivono nell'area della Asl Toscana Centro e ticket ridotto per i cittadini oltre i 45 anni che vivono nel resto della Toscana.



A oggi sono 12 i casi di meningite che si sono verificati in Toscana nel 2016: 10 da meningococco C, 1 da meningococco B, 1 W. Nel 2015 si sono registrati 38 casi: 31 ceppo C, 5 ceppo B, 1 ceppo W, 1 non tipizzato. Le morti dall'inizio del 2015 sono 9: 8 riconducibili al gruppo C, 1 al gruppo B.